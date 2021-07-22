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Mercedes-Benz намерен полностью перейти на выпуск электромобилей: в компании назвали сроки

Автор: Дмитрий Кузнецов

Немецкий автопроизводитель Mercedes-Benz планирует полностью перейти на выпуск электромобилей к 2030 году. Инвестиции компании в это направление составят более 40 млрд евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-релиз компании.

"Mercedes-Benz готовится к концу десятилетия полностью перейти на электромобили, если позволят рыночные условия", - отмечается в сообщении.

В компании отметили, что переход на автомобили с электрической силовой установкой будет постепенным. К 2022 году электромобили будут представлены во всех сегментах, а начиная с 2025-го вся новая архитектура транспортных средств производителя будет только электрической.

В основу электромобилей Mercedes-Benzляжет одна из трех платформ:

  • MB.EA - для среднеразмерных и полноразмерных электромобилей;
  • AMG.EA - для спортивных электромобилей Mercedes-AMG;
  • VAN.EA - для легких коммерческих автомобилей.

Согласно планам компании, для производства аккумуляторов по всему миру будут построены восемь новых заводов. Для зарядки электромобилей немецкого производителя планируется развернуть глобальную сеть станций Plug & Charge.

"В общей сложности инвестиции в электромобили в период с 2022 по 2030 год составят более 40 миллиардов евро", - уточнили в компании.

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