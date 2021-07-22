Mercedes-Benz має намір повністю перейти на випуск електромобілів: у компанії назвали терміни

"Mercedes-Benz готується до кінця десятиліття повністю перейти на електромобілі, якщо дозволять ринкові умови", - наголошується в повідомленні.

У компанії відзначили, що перехід на автомобілі з електричною силовою установкою буде поступовим. До 2022 року електромобілі будуть представлені у всіх сегментах, а починаючи з 2025-го вся нова архітектура транспортних засобів виробника буде тільки електричною.

В основу електромобілів Mercedes-Benz входить одна з трьох платформ:

MB.EA - для середньорозмірних і повнорозмірних електромобілів;

AMG.EA - для спортивних електромобілів Mercedes-AMG;

VAN.EA - для легких комерційних автомобілів.

Згідно з планами компанії, для виробництва акумуляторів по всьому світу будуть побудовані вісім нових заводів. Для зарядки електромобілів німецького виробника планується розгорнути глобальну мережу станцій Plug & Charge.

"В цілому інвестиції в електромобілі в період з 2022 по 2030 рік складуть понад 40 мільярдів євро", - уточнили в компанії.