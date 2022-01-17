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Мера пресечения Порошенко. Судья удалился в совещательную комнату

Автор: Дмитрий Левицкий

Судья Печерского райсуда Киева Алексей Соколов пошел в совещательную комнату, чтобы избрать меру пресечения нардепу и бывшему президенту Петру Порошенко. Как известно, нардеп Порошенко стал фигурантом дела о поставках угля из оккупированного Донбасса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания суда.

Судья выслушал сторону защиты, прокуроров, а также самого Порошенко, после чего объявил, что идет в совещательную комнату. По возвращении он огласит решение о мере пресечения бывшему президенту.

Как известно, сторона обвинения просит суд арестовать Порошенко с альтернативой залога в размере одного миллиарда гривен. Адвокаты подозреваемого же настаивали на мере пресечения в виде личного обязательства.

Порошенко подозревают в государственной измене и финансировании терроризма. Дело касается организации поставок угля с оккупированных территорий Донбасса вместо закупки энергоресурса из Южной Африки. Следствие утверждает, что путем поставки угля из ОРДЛО пророссийские террористы были профинансированы на минимум 200 млн гривен.

Напомним, вместе с Порошенко в деле фигурируют нардеп Виктор Медведчук и бывший министр энергетики Владимир Демчишин. Медведчук находится под домашним арестом, а Демчишина объявили в розыск.

Больше о деле читайте в материале РБК-Украина.

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Петр ПорошенкоПечерский райсуд