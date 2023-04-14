Мера Полтави Мамая офіційно звільнили з посади

Зазначимо, що 4 квітня 2023 року набрав законної сили вирок Вищого антикорупційного суду, Мамая визнали винуватим в організації розтрати майна шляхом зловживання своїм службовим становищем та організації внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей.

12 квітня виконавчий комітет Полтавської міськради звільнив Мамая з посади та видав трудову книжку із відповідним записом, згідно з вимогами законодавства.

Нагадаємо, що суд звільнив Мамая від покарання з іспитовим строком 1 рік. Він також зобов'язався перерахувати у Фонд United 24 на спільний проєкт Генштабу ЗСУ, Держспецзв'язку та Мінцифри "Армія дронів" 2 млн гривень.

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