Мэра Мелитополя обменяли на девятерых пленных российских "срочников", - Офис Президента

Городского голову Мелитополя обменяли на девять российских солдат-"срочников". В переговорном процессе участвовали европейские дипломаты.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-секретаря Офиса президента Украины.
"Мэр Мелитополя Иван Федоров был освобожден из российского плена... За него Россия получила 9 своих пленных солдат 2002-2003 года рождения. Это фактически дети. Это "срочники", которых по словам Минобороны РФ, в Украине нет", - пресс-секретарь главы ОП Даша Заривна в эфире украинского телевидения.
В Офисе президента также отметили, что в ближайшее время Федоров вернется к выполнению своих непосредственных полномочий на посту мэра Мелитополя.
Ранее мы сообщали, что Россия запрашивала у Китая военную технику для поддержки войны. Китайская сторона в дальнейшем наличие таких просьб опровергла.
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