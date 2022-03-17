Мера Мелітополя обміняли на дев'ятьох полонених російських "строковиків", - Офіс Президента

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-секретаря офісу президента України.

"Мер Мелітополя Іван Федоров був звільнений з російського полону... За нього Росія отримала 9 своїх полонених солдатів 2002-2003 року народження. Це фактично діти. Це "строковики", яких за словами Міноборони РФ, в Україні немає", - прес-секретар глави ВП Даша Зарівна в ефірі українського телебачення.

В Офісі президента також зазначили, що найближчим часом Федоров повернеться до виконання своїх безпосередніх повноважень на посаді мера Мелітополя.