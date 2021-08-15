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Мэра Кривого Рога нашли застреленным в собственном доме

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Кривой Рог, Воскресенье 15 августа 2021 17:20
Мэра Кривого Рога нашли застреленным в собственном доме Фото: мэр Кривого Рога Константин Павлов найден застреленным (фото facebook.com/Konstantin.Pavlov.page)
Автор: Сергей Пышкин

Мэр Кривого Рога Константин Павлов найден мертвым в собственном доме. Мужчину нашли на пороге веранды в крови.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на местное издание "Первый городской"

Тело Павлова с ранениями нашли в его собственном загородном доме. Рядом с телом находилось ружье.

Пока неизвестно, было ли это убийство, или же самоубийство. Подробности смерти устанавливаются.

Руководитель партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Вадим Рабинович подтвердил смерть мэра Кривого Рога.

РБК-Украина обратилось в полицию Днепропетровской области за комментарием, но пока агентство ответа не получило.

Фото: мэр Кривого Рога Константин Павлов найден застреленным (0564.ua)

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