Мэра Кривого Рога нашли застреленным в собственном доме

Мэр Кривого Рога Константин Павлов найден мертвым в собственном доме. Мужчину нашли на пороге веранды в крови.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на местное издание " Первый городской "

Тело Павлова с ранениями нашли в его собственном загородном доме. Рядом с телом находилось ружье.



Пока неизвестно, было ли это убийство, или же самоубийство. Подробности смерти устанавливаются.

Руководитель партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Вадим Рабинович подтвердил смерть мэра Кривого Рога.

РБК-Украина обратилось в полицию Днепропетровской области за комментарием, но пока агентство ответа не получило.