Мера Кривого Рогу знайшли застреленим у власному будинку

Мер Кривого Рогу Костянтин Павлов знайдений мертвим у власному будинку. Чоловіка знайшли на порозі веранди у крові.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на місцеве видання " Перший міський "

Тіло Павлова з пораненнями знайшли у його власному заміському будинку. Поруч з тілом знаходилась рушниця.



Наразі невідомо, чи це було вбивство, або ж самогубство. Подробиці смерті встановлюються.

Керівник партії "Опозиційна платформа - За життя" Вадим Рабінович підтвердив смерть мера Кривого Рогу.

РБК-Україна звернулося до поліції Дніпропетровської області за коментарем, але поки агентство відповіді не отримало.