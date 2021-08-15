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Мера Кривого Рогу знайшли застреленим у власному будинку

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Кривий Ріг, Неділя 15 серпня 2021 17:20
Мера Кривого Рогу знайшли застреленим у власному будинку Фото: мер Кривого Рогу Костянтин Павлов знайдений застреленим (facebook.com/Konstantin.Pavlov.page)
Автор: Сергій Пишкін

Мер Кривого Рогу Костянтин Павлов знайдений мертвим у власному будинку. Чоловіка знайшли на порозі веранди у крові.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на місцеве видання "Перший міський"

Тіло Павлова з пораненнями знайшли у його власному заміському будинку. Поруч з тілом знаходилась рушниця.

Наразі невідомо, чи це було вбивство, або ж самогубство. Подробиці смерті встановлюються.

Керівник партії "Опозиційна платформа - За життя" Вадим Рабінович підтвердив смерть мера Кривого Рогу.

РБК-Україна звернулося до поліції Дніпропетровської області за коментарем, але поки агентство відповіді не отримало.

Фото: мер Кривого Рогу Костянтин Павлов знайдений застреленим (0564.ua)

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