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Мера Харкова оштрафували за використання російської мови: подробиці

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Харків, Четвер 24 листопада 2022 15:55
Мера Харкова оштрафували за використання російської мови: подробиці Фото: Харківський міський голова Ігор Терехов (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Харківського міського голову Ігоря Терехова оштрафували на 3400 гривень за використання недержавної мови під час звернень до громадян.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Уповноваженого із захисту державної мови Тараса Креміня.

"Тарас Кремінь виніс постанову про накладення адміністративного стягнення у вигляді штрафу за порушення Закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної" Харківським міським головою Ігорем Тереховим", - йдеться у повідомленні.

Як зазначено у постанові, Терехов у зверненнях до мешканців міста Харкова в ефірі телемарафону "Єдині новини" застосовував недержавну мову, чим порушив закон. За це передбачено адміністративне стягнення у вигляді штрафу у розмірі 3400 гривень.

Також Омбудсмен виніс попередження офіційним інтернет-представництвам Харківського міського голови у соціальних мережах. Сторінки Терехова у Facebook та Telegram мають бути виконані державною мовою.

"У 2021 році Уповноважений із захисту державної мови здійснив низку заходів державного контролю за застосуванням державної мови Харківською міською радою, під час яких були встановлені факти використання депутатами Харківської міської ради, в тому числі Ігорем Тереховим, недержавної мови при здійсненні своїх повноважень", - зазначив Кремінь.

Нагадаємо, що в Україні немає прямої заборони на вивчення російської мови в школах, тому її продовжать викладати.

В червні російську мову заборонили в школах Миколаєва, у тому числі факультативне вивчення в установах комунальної власності.

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