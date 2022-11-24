Мэра Харькова оштрафовали за использование русского языка: подробности

Харьковского мэра Игоря Терехова оштрафовали на 3400 гривен за использование негосударственного языка во время обращений к гражданам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Уполномоченного по защите государственного языка Тараса Кременя.

"Тарас Кремень вынес постановление о наложении административного взыскания в виде штрафа за нарушение Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" Харьковским городским головой Игорем Тереховым", - говорится в сообщении.

Как отмечается в постановлении, Терехов в обращениях к жителям города Харькова в эфире телемарафона "Единые новости" применял негосударственный язык, чем нарушил закон. За это предусмотрено административное взыскание в виде штрафа в размере 3400 гривен.

Также Омбудсмен вынес предупреждение официальным интернет-представительствам Харьковского городского головы в социальных сетях. Страницы Терехова в Facebook и Telegram должны быть исполнены на государственном языке.

"В 2021 году Уполномоченный по защите государственного языка предпринял ряд мер государственного контроля за применением государственного языка Харьковским городским советом, в ходе которых были установлены факты использования депутатами Харьковского городского совета, в том числе Игорем Тереховым, негосударственного языка при осуществлении своих полномочий", - отметил Кремень.