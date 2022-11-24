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Мэра Харькова оштрафовали за использование русского языка: подробности

Новина українською →
Харьков, Четверг 24 ноября 2022 15:55
Мэра Харькова оштрафовали за использование русского языка: подробности Фото: Харьковский городской голова Игорь Терехов (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Харьковского мэра Игоря Терехова оштрафовали на 3400 гривен за использование негосударственного языка во время обращений к гражданам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Уполномоченного по защите государственного языка Тараса Кременя.

"Тарас Кремень вынес постановление о наложении административного взыскания в виде штрафа за нарушение Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" Харьковским городским головой Игорем Тереховым", - говорится в сообщении.

Как отмечается в постановлении, Терехов в обращениях к жителям города Харькова в эфире телемарафона "Единые новости" применял негосударственный язык, чем нарушил закон. За это предусмотрено административное взыскание в виде штрафа в размере 3400 гривен.

Также Омбудсмен вынес предупреждение официальным интернет-представительствам Харьковского городского головы в социальных сетях. Страницы Терехова в Facebook и Telegram должны быть исполнены на государственном языке.

"В 2021 году Уполномоченный по защите государственного языка предпринял ряд мер государственного контроля за применением государственного языка Харьковским городским советом, в ходе которых были установлены факты использования депутатами Харьковского городского совета, в том числе Игорем Тереховым, негосударственного языка при осуществлении своих полномочий", - отметил Кремень.

Напомним, что в Украине нет прямого запрета на изучение русского языка в школах, поэтому его продолжат преподавать.

В июне русский язык запретили в школах Николаева, в том числе факультативное изучение в учреждениях коммунальной собственности.

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