Мэр Вознесенска сообщил о взрыве двух мостов в городе: нам пришлось

Мэр Вознесенска в Николаевской области Евгений Великой сообщил, что в городе пришлось взорвать два моста.

"Нам пришлось взорвать два моста – железнодорожный через Южный Буг и транспортный на трассе из Николаева", - доложил Величко.

Число пострадавших уточняется.

"Город обстреливают из танков, многие танки, еще колонна идет к нам. Они рассеялись по всему микрорайону Болгарка. Через мост они не перешли. Над исполкомом флаг украинский" – заверил он.