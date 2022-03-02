Мэр Вознесенска сообщил о взрыве двух мостов в городе: нам пришлось

Мэр Вознесенска в Николаевской области Евгений Великой сообщил, что в городе пришлось взорвать два моста.
Об этом сообщает Телеграм-канал Суспільне Миколаїв.
"Нам пришлось взорвать два моста – железнодорожный через Южный Буг и транспортный на трассе из Николаева", - доложил Величко.
Число пострадавших уточняется.
"Город обстреливают из танков, многие танки, еще колонна идет к нам. Они рассеялись по всему микрорайону Болгарка. Через мост они не перешли. Над исполкомом флаг украинский" – заверил он.
Напомним, что ранее в Коростене оккупанты обстреляли с воздуха телевышку и блокпосты, есть раненные и погибшие.
Оккупанты обстреляли перинатальный центр в городе Житомире.