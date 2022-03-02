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Мэр Вознесенска сообщил о взрыве двух мостов в городе: нам пришлось

Автор: Ольвия Агаркова

Мэр Вознесенска в Николаевской области Евгений Великой сообщил, что в городе пришлось взорвать два моста.

Об этом сообщает Телеграм-канал Суспільне Миколаїв.

"Нам пришлось взорвать два моста – железнодорожный через Южный Буг и транспортный на трассе из Николаева", - доложил Величко.

Число пострадавших уточняется.

"Город обстреливают из танков, многие танки, еще колонна идет к нам. Они рассеялись по всему микрорайону Болгарка. Через мост они не перешли. Над исполкомом флаг украинский" – заверил он.

Напомним, что ранее в Коростене оккупанты обстреляли с воздуха телевышку и блокпосты, есть раненные и погибшие.

Оккупанты обстреляли перинатальный центр в городе Житомире.

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