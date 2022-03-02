Оккупанты обстреляли областной перинатальный центр в Житомире
Во время авиаудара по Житомиру 2 марта пострадал Областной перинатальный центр.
Об этом сообщили в ГСЧС Украины
Фото: Оккупанты обстреляли областной перинатальный центр в Житомире (t.me/dsns_telegram)
В ГСЧС показали последствия других разрушений, которые нанесли российские вражеские войска во время атаки на Житомир в ночь на 2 марта. Враг атаковал частный сектор города.
После последнего авиаудара по городу (по состоянию на 07:00 2 марта) в МВД подтвердили гибель 2 человек, 16 - получили травмы.
Спасены 12 человек, из них 6 детей, которых спасатели достали из подвалов полуразрушенных частных домов. Аварийно-спасательные работы продолжаются.
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