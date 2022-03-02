Мер Вознесенська повідомив про вибух двох мостів у місті: нам довелося

Мер Вознесенськ в Миколаївській області Євген Великої повідомив, що в місті довелося підірвати два мости.

"Нам довелося підірвати два мости - Залізничний через Південний Буг і транспортний на трасі з Миколаєва", - доповів Величко.

Кількість постраждалих уточнюється.

"Місто обстрілюють з танків, багато танків, ще колона йде до нас. Вони розсіялися по всьому мікрорайону Болгарка. Через міст вони не перейшли. Над виконкомом прапор український" - запевнив він.