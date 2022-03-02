Мер Вознесенська повідомив про вибух двох мостів у місті: нам довелося

Мер Вознесенськ в Миколаївській області Євген Великої повідомив, що в місті довелося підірвати два мости.
Про це повідомляє Телеграм-канал Суспільне Миколаїв.
"Нам довелося підірвати два мости - Залізничний через Південний Буг і транспортний на трасі з Миколаєва", - доповів Величко.
Кількість постраждалих уточнюється.
"Місто обстрілюють з танків, багато танків, ще колона йде до нас. Вони розсіялися по всьому мікрорайону Болгарка. Через міст вони не перейшли. Над виконкомом прапор український" - запевнив він.
Нагадаємо, що раніше в Коростені окупанти обстріляли з повітря телевежу і блокпости, є поранені та загиблі.
Окупанти обстріляли перинатальний центр у місті Житомирі.