Мэр Вильнюса просит спецслужбы проверить Дом Москвы

Фото: Ремигиюс Шимашюс (ru.wikipedia.org)

Он попросил дать оценку, не представляет ли он угрозу для национальной безопасности

Вильнюсский мэр Ремигиюс Шимашюс обратился к литовскому Департаменту государственной безопасности по проверке деятельности "Дома Москвы" в Вильнюсе и попросил дать оценку, не представляет ли он угрозу для национальной безопасности. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Verslo žinios.

Такое решение Шимашюс принял после того, как учреждение "Центр культуры и предпринимательства Москвы - Дом Москвы" обратилось к городским властям Вильнюса с просьбой согласовать новые проектные предложения на следующий год.

"Я попросил высказать свое мнение (по поводу Дома Москвы, - ред.) Департамент государственной безопасности. Также планирую обсудить этот вопрос с представителями Министерства иностранных дел, Министерства национальной обороны, президентского аппарата. Нам нужно совместно искать способы, как остановить этот вредный для Литвы проект, который, вероятно, может быть прикрытием для машины кремлевской пропаганды", - заявил Шимашюс.

Напомним, в понедельник, 10 декабря, сейм Литвы принял резолюцию, в которой призывает Европейский Союз (ЕС) и НАТО ужесточить санкции в отношении России после ее атаки на украинские корабли в Керченском проливе.

Ранее Министерство иностранных дел Литовской Республики обратился в департамент миграции при Министерстве внутренних дел с предложением включить в санкционный список лиц, которые участвовали в акте агрессии против украинских