ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

Мер Вільнюса просить спецслужби перевірити Будинок Москви

Новини » Політика    12.12.2018 - 21:39
Мер Вільнюса просить спецслужби перевірити Будинок Москви
Фото: Ремігіюс Шимашюс (ru.wikipedia.org)

Він попросив дати оцінку, чи не становить він загрозу для національної безпеки

Вільнюський мер Ремігіюс Шимашюс звернувся до литовського Департаменту державної безпеки щодо перевірки діяльності "Будинку Москви" в Вільнюсі та попросив дати оцінку, чи не становить він загрозу для національної безпеки. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Verslo žinios.

Таке рішення Шимашюс прийняв після того, як установа "Центр культури та підприємництва Москви - Будинок Москви" звернулося до міської влади Вільнюса з проханням погодити нові проектні пропозиції на наступний рік.

"Я попросив висловити свою думку (з приводу Будинку Москви, - ред.) Департамент державної безпеки. Також планую обговорити це питання з представниками Міністерства закордонних справ, Міністерства національної оборони, президентського апарату. Нам потрібно спільно шукати способи, як зупинити цей шкідливий для Литви проект, який, імовірно, може бути прикриттям для машини кремлівської пропаганди", - заявив Шимашюс.

Нагадаємо, у понеділок, 10 грудня, сейм Литви ухвалив резолюцію, в якій закликає Європейський Союз (ЄС) і НАТО посилити санкції відносно Росії після її атаки на українські кораблі в Керченській протоці.

Раніше Міністерство закордонних справ Литовської Республіки звернувся в департамент міграції при Міністерстві внутрішніх справ з пропозицією включити в санкційний список осіб, які брали участь в акті агресії проти українських

Угорщина підтримає продовження санкцій ЄС проти Росії Турчинов обговорив посилення санкцій проти РФ з главою представництва НАТО в Україні
Новини України ЛитваРосійська Федерація
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся