Мер Вільнюса просить спецслужби перевірити Будинок Москви

Фото: Ремігіюс Шимашюс (ru.wikipedia.org)

Він попросив дати оцінку, чи не становить він загрозу для національної безпеки

Вільнюський мер Ремігіюс Шимашюс звернувся до литовського Департаменту державної безпеки щодо перевірки діяльності "Будинку Москви" в Вільнюсі та попросив дати оцінку, чи не становить він загрозу для національної безпеки. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Verslo žinios.

Таке рішення Шимашюс прийняв після того, як установа "Центр культури та підприємництва Москви - Будинок Москви" звернулося до міської влади Вільнюса з проханням погодити нові проектні пропозиції на наступний рік.

"Я попросив висловити свою думку (з приводу Будинку Москви, - ред.) Департамент державної безпеки. Також планую обговорити це питання з представниками Міністерства закордонних справ, Міністерства національної оборони, президентського апарату. Нам потрібно спільно шукати способи, як зупинити цей шкідливий для Литви проект, який, імовірно, може бути прикриттям для машини кремлівської пропаганди", - заявив Шимашюс.

Нагадаємо, у понеділок, 10 грудня, сейм Литви ухвалив резолюцію, в якій закликає Європейський Союз (ЄС) і НАТО посилити санкції відносно Росії після її атаки на українські кораблі в Керченській протоці.

Раніше Міністерство закордонних справ Литовської Республіки звернувся в департамент міграції при Міністерстві внутрішніх справ з пропозицією включити в санкційний список осіб, які брали участь в акті агресії проти українських