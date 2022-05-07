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Мэр Варшавы запретил россиянам праздновать 9 мая в столице

Фото: россияне не смогут праздновать 9 мая в Варшаве (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

Местные власти Варшавы выступили против просьбы посольства РФ в Польше о праздновании 9 мая.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление мэра Варшавы Рафала Тшасковского.

"Посольство России хочет отпраздновать 9 мая в Варшаве и обратилось в Министерство иностранных дел Польши для поддержки. Я категорически против этого", - говорится в сообщении.

При этом чиновник подчеркнул, что ни одно польское государственное учреждение не должно участвовать в этой инициативе. Более того, эту инициативу нужно запретить.

"Я не даю согласия на проведение агрессором праздника в Варшаве", - резюмировал он.

Ранее мы сообщали, что в Берлине полиция с целью недопущения конфликтных ситуаций запретила использование символики на мероприятиях 8 и 9 мая, приуроченных к 77-летию окончания Второй мировой войны и освобождению Германии от национал-социализма.

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Российская ФедерацияПольша9 МаяВаршава