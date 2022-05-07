Мер Варшави заборонив росіянам святкувати 9 травня в столиці

Місцева влада Варшави виступила проти прохання посольства РФ у Польщі про святкування 9 травня.
Про повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву мера Варшави Рафала Тшасковського.
"Посольство Росії хоче відсвяткувати 9 травня у Варшаві і звернулося до Міністерства закордонних справ Польщі для підтримки. Я категорично проти цього", - сказано у повідомленні.
При цьому високопосадовець наголосив, що жодна польська державна установа не має брати участі у цій ініціативі. Ба більше, цю ініціативу треба заборонити.
"Я не даю згоди на проведення агресором свята у Варшаві", - резюмував він.
Раніше ми повідомляли, що у Берліні поліція з метою недопущення конфліктних ситуацій заборонила використання символіки на заходах 8 і 9 травня, приуроченим до 77-ї річниці закінчення Другої світової війни та звільнення Німеччини від націонал-соціалізму.
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