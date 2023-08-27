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Кличко разом із мерами Варшави та Ольштина обговорили допомогу Україні

Неділя 27 серпня 2023 10:51
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Кличко разом із мерами Варшави та Ольштина обговорили допомогу Україні Фото: мер Києва Віталій Кличко (прес-служба)
Автор: Юлія Бойко

Мер Києва Віталій Кличко разом з мером Варшави Рафалом Тшасковським взяли участь у дискусії щодо того як європейська молодь може допомогти Україні. Захід проходив в університеті Ольштина, де зібралось понад півтори тисячі студентів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Кличка.

"Сьогодні разом з мером Варшави Рафалом Тшасковським взяли участь у дискусії на заході "Campus Polska 2023". В університеті Ольштина зібралися понад півтори тисячі студентів. Поляки, українці, молодь з інших країн, яка навчається в університетах Польщі. Мене запросили, аби почути, зокрема про те, як допомогти Україні сьогодні та як європейська молодь може долучитися до підтримки українських друзів", - зазначив Кличко.

Мер Києва також зустрівся з Пьотром Гржимовичем - мером Ольштина. Це велике місто яке надало прихисток кільком тисячам українців, що рятувалися від війни і допомагає їм.

"Говорили ми про допомогу, яку може надати Ольштин Києву, - генератори, медичне обладнання для оснащення реабілітаційного центру, який створюємо в столиці, гуманітарну допомогу", - додав Кличко.

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