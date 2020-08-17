Мер Умані погрожує виставити блокпости та не пустити хасидів

Фото: мер Умані Олександр Цебрій (facebook com Tsebriy Oleksandr)

Мер проти масового паломництва хасидів на тлі ситуації з COVID-19

Мер Умані Олександр Цебрій заявив, що готовий на радикальні заходи, щоб не допустити в місто паломників-хасидів через ситуацію з коронавірусом. За його словами, місто може виставити блокпости на в'їздах.

Про це він заявив у відеозверненні у Facebook.

За його словами, йому надійшло запрошення на засідання державної комісії ТЕБ та НС, яка 11 серпня дозволила присутність в Умані від 5 до 10 тисяч паломників-хасидів. На сьогоднішньому засіданні комісія підтвердила рішення і заявила, що воно не підлягає коригуванню.

"Тому я готовий на радикальні заходи, але в рамках чинного законодавства. Ви пам'ятаєте, як це було, коли перекривалися блокпостами в'їзди на територію міста Умань. Це рішення може прийняти ТЕБ та НС міста Умані. Я хочу почути ваше ставлення до цього", - звернувся Цебрій до жителів міста.

Він також додав, що сьогодні в Києві спробує домогтися зустрічі з президентом Володимиром Зеленським, щоб розповісти про ситуацію, що склалася.

Нас не чують! Нас не чують! Опубліковано Олександр Цебрій Понеділок, 17 серпня 2020 р.

Нагадаємо, раніше мер Черкас Анатолій Бондаренко закликав не допустити приїзду хасидів до Умані для святкування Рош ха-Шана; за його словами, це може нести загрозу для всієї України.

До цього повідомлялося, що хасидам можуть заборонити в'їзд до України у разі порушення карантину.

Приїзд паломників очікується у вересні. Зазначимо, більшість з них прибуває з Ізраїлю, який на сьогодні знаходиться в так званому "червоному списку". Приїжджі з Ізраїлю мають проходити двотижневу ізоляцію або здати ПЛР-тест.