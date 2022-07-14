Мэр Тернополя заявил об угрозе ракетного удара по городу

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram .

Он также сослался на информацию на российском сайте, который пишет, что еще в первой половине дня в Тернополе якобы слышали взрывы.

"Есть информация о возможном ракетном обстреле Тернополя. При воздушной тревоге -немедленно в укрытие", - отметил он.

Напомним, сегодня в результате ракетного удара по Виннице погибли не менее 22 человек, из них удалось идентифицировать только шестерых.

По данным украинской стороны, ракеты были выпущены из акватории Черного моря, они попали в жилые дома и офисный центр.

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