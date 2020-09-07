Тернополь в "красной зоне": нарушения и реакция полиции

Городской глава Тернополя Сергей Надал заявил, что город не будет соблюдать карантинные ограничения, предусмотренные "красной зоной", в которую город попал после обновления данных Минздрава. Он также попросил полицию не штрафовать бизнес.

Об этом 7 сентября Надал сказал в видеообращении, опубликованном в его Facebook.

По его словам, вчера в городе начались первые забастовки предпринимателей, которые протестовали против "красной" зоны карантина. Мэр заявляет, что более 80% бюджета Тернополя формируется за счет малого и среднего бизнеса.

"Мы обращаемся в очередной раз к полиции, к контролирующим органам с просьбой не составлять протоколы в отношении предпринимателей, не закрывать и не приостанавливать их деятельность на основании постановления правительства, которое считаем незаконным. Потому что, согласно решению Конституционного суда от 28 августа, признано, что Кабмин не имеет права устанавливать такие ограничения", - заявил Надал.

Полиция уже составляет админпротоколы

В то же время в отделе коммуникации полиции в Тернопольской области рассказали РБК-Украина, что уже начали составлять административные протоколы.

"Составляем протоколы, ходим сегодня, стараемся больше работать на упреждение, в том числе к тем заведениях общественного питания, которые не имеют доставки и открыто работают. Но уже сегодня составляем протоколы, где-то завтра подытожим информацию, сколько и на кого составили", - отметили в полиции.

Также сообщается, что школы в городе открыты в том отношении, что учителя работают из помещения в онлайн-режиме.

"Есть информация, что где-то и дети пришли в школу, кто-то не знал из родителей как себя вести. Сегодня день такой ... Не очень все поняли, кто и что должен делать. Еще раз всем объяснят права и полномочия - завтра все уже будет в порядке", - добавили в полиции.

Что касается заявлений мэра Сергея Надала о незаконности решения Кабинета министров о внесении города в "красную зону" и продолжении работы предприятий, школ и детсадов, то в полиции сказали, что правовую оценку даст прокуратура.

Напомним, Тернопольский городской оперативный штаб принял решение, что в городе с понедельника, 7 сентября, все будет работать в обычном режиме. Единственным изменением будет то, что по городу будут ездить так называемые спецрейсы, которые будут перевозить жителей при наличии справки или другого документа с места работы.

Также РБК-Украина писало, что полиция Тернополя не исключает привлечения к ответственности в случае отказа от выполнения требований "красной зоны" карантина.