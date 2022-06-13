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Мэр Святогорска перешел на сторону России

Фото: Владимир Бандура, мэр Святогорска (facebook.com/voba.bandura)
Автор: Сергей Пышкин

Мэр Святогорска Владимир Бандура решил перейти на сторону России. Встретился с главой боевиков "ДНР" Денисом Пушилиным.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на "Новости Донбасса".

"Мы с ним давно на связи, он ждал, как и многие жители Святогорска, освобождения, поддерживает проведение "специальной военной операции", - написал лидер боевиков Пушилин.

Также глава "ДНР" отметил, что Бандура якобы скрывал свою позицию "из-за вынужденных причин".

В то же время Пушилин предложил предателю "занять пост главы администрации города Святогорска".

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в Кирилловке Запорожской области, гауляйтер Екатерина Уманец приказала оккупантам собирать дань среди горожан.

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