Мэр Святогорска перешел на сторону России

Мэр Святогорска Владимир Бандура решил перейти на сторону России. Встретился с главой боевиков "ДНР" Денисом Пушилиным.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на "Новости Донбасса".
"Мы с ним давно на связи, он ждал, как и многие жители Святогорска, освобождения, поддерживает проведение "специальной военной операции", - написал лидер боевиков Пушилин.
Также глава "ДНР" отметил, что Бандура якобы скрывал свою позицию "из-за вынужденных причин".
В то же время Пушилин предложил предателю "занять пост главы администрации города Святогорска".
Напомним, РБК-Украина писало о том, что в Кирилловке Запорожской области, гауляйтер Екатерина Уманец приказала оккупантам собирать дань среди горожан.
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