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Мер Святогірська перейшов на сторону Росії

Фото: Володимир Бандура, мер Святогірська (facebook.com/voba.bandura)
Автор: Сергій Пишкін

Мер Святогірська Володимир Бандура вирішив перейти на бік Росії. Зустрівся з головою бойовиків "ДНР" Денисом Пушиліним.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на "Новости Донбасса".

"Ми з ним давно на зв'язку, він чекав, як і багато жителів Святогірська, визволення, підтримує проведення "спеціальної військової операції", - написав лідер бойовиків Пушилін.

Також голова "ДНР" зауважив, що Бандура нібито приховував свою позицію "через вимушені причини".

Водночас Пушилін запропонував зраднику "зайняти посаду голови адміністрації міста Святогірська".

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що в Кирилівці Запорізької області, гауляйтер Катерина Уманець наказала окупантам збирати данину серед містян.

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