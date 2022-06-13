Мер Святогірська перейшов на сторону Росії

"Ми з ним давно на зв'язку, він чекав, як і багато жителів Святогірська, визволення, підтримує проведення "спеціальної військової операції", - написав лідер бойовиків Пушилін.

Також голова "ДНР" зауважив, що Бандура нібито приховував свою позицію "через вимушені причини".

Водночас Пушилін запропонував зраднику "зайняти посаду голови адміністрації міста Святогірська".