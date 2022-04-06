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Мэр Рубежного сдает оккупантам украинских активистов, - Гайдай

Фото: глава Луганской военной областной администрации Сергей Гайдай (t me dom_channel)
Автор: Сергей Новиков

Городской голова Рубежного (Луганская область) Сергей Хортив сдает российским оккупантам украинских активистов. Ситуация в городе ухудшается.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Луганской военной областной администрации Сергея Гайдая в эфире телеканала "Дом".

По его словам, ситуация в Рубежном становится "совсем плохой".

"Мэр, кроме того, что перешел на сторону оккупантов, он еще и активно с ними сотрудничает в плане выявления украинских активистов. Он их просто сдает", - заявил Гайдай.

Он также объяснил, что создание военно-гражданской администрации в Рубежном привело к тому, что Хортив после перехода на сторону оккупанта фактически "теперь никто".

Напомним, ранее сообщалось, что с начала полномасштабной войны России против Украины один мэр и главы трех общин в Луганской области оказались предателями.

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