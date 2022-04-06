Мэр Рубежного сдает оккупантам украинских активистов, - Гайдай

Городской голова Рубежного (Луганская область) Сергей Хортив сдает российским оккупантам украинских активистов. Ситуация в городе ухудшается.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Луганской военной областной администрации Сергея Гайдая в эфире телеканала "Дом".
По его словам, ситуация в Рубежном становится "совсем плохой".
"Мэр, кроме того, что перешел на сторону оккупантов, он еще и активно с ними сотрудничает в плане выявления украинских активистов. Он их просто сдает", - заявил Гайдай.
Он также объяснил, что создание военно-гражданской администрации в Рубежном привело к тому, что Хортив после перехода на сторону оккупанта фактически "теперь никто".
Напомним, ранее сообщалось, что с начала полномасштабной войны России против Украины один мэр и главы трех общин в Луганской области оказались предателями.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.