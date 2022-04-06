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Мер Рубіжного здає окупантам українських активістів, - Гайдай

Фото: голова Луганської військової обласної адміністрації Сергій Гайдай (t me dom_channel)
Автор: Сергей Новиков

Міський голова Рубіжного (Луганська область) Сергій Хортів здає російським окупантам українських активістів. Ситуація в місті погіршується.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Луганської військової обласної адміністрації Сергія Гайдая в ефірі телеканалу "Дім".

За його словами, ситуація в Рубіжному стає "зовсім поганою".

"Мер, крім того, що перейшов на бік окупантів, він ще й активно з ними співпрацює в плані виявлення українських активістів. Він їх просто здає", - заявив Гайдай.

Він також пояснив, що створення військово-цивільної адміністрації в Рубіжному призвело до того, що Хортів після переходу на бік окупанта фактично "тепер ніхто".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що з початку повномасштабної війни Росії проти України один мер і голови трьох громад у Луганській області виявилися зрадниками.

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РубежноеВійна Росії проти України