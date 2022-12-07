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Мер Рівного просить СБУ та "Укренерго" перевірити відключення світла "на справедливість"

Фото: мер Рівного Олександр Третяк (t me tretyakoleksandr)
Автор: Наталія Гурковська

Міський голова Рівного Олександр Третяк 7 грудня звернувся до "Укренерго" та СБУ в області, аби ті перевірили справедливість розподілу електроенергії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Рівного Олександра Третяка.

"Звернувся до керівництва НЕК "Укренерго", СБУ в Рівненській області, по здійсненню позапланових перевірок на об’єктах енергетики щодо справедливого розподілу електроенергії між споживачами Рівного та заживлення об’єктів критичної інфраструктури", - написав він.

За словами Третяка, йдеться про ситуацію з електроенергією в Рівному та зокрема, в мікрорайоні "Північний".

Третяк вважає не припустимим "тримати людей в невіданні", в той час, як він особисто приймає дзвінки "від десятків мешканців міста щодня зі скаргами".

"Вимагаю максимального дотримання оприлюднених графіків відключень для населення та інформування про аварійні відключення", - додав він.

До того ж він наголошує на наступному:

  • вимагаю від Рівнеобленерго та Рівнетеплоенерго - негайно синхронізувати схему відключення електроенергії в будинках з тепловими пунктами та котельнями і не порушувати нормативів відключення;
  • вимагаю належної комунікації операторів розподілу електроенергії зі споживачами, зокрема донести інформацію про відключення, їх обсяги та актуальність складених графіків.

Як повідомлялось, у Києві 7 грудня продовжуються екстрені відключення світла. Графіки наразі не діють.

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