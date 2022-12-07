Мэр Ровно просит СБУ и "Укрэнерго" проверить отключение света "на справедливость"

"Обратился к руководству НЭК "Укрэнерго", СБУ в Ровенской области, за осуществлением внеплановых проверок на объектах энергетики по справедливому распределению электроэнергии между потребителями Ровно и заживлению объектов критической инфраструктуры", - написал он.

По словам Третьяка, речь идет о ситуации с электроэнергией в Ровно и в частности, в микрорайоне "Северный".

Третьяк считает недопустимым "держать людей в неведении", в то время как он лично принимает звонки "от десятков жителей города ежедневно с жалобами".

"Требую максимального соблюдения обнародованных графиков отключений для населения и информирования об аварийных отключениях", - добавил он.

К тому же он отмечает следующее: