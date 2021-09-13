Мэр Парижа решила баллотироваться на пост президента Франции
Мэр Парижа решила баллотироваться на пост президента Франции. Опросы показывают, что ей будет трудно одержать победу, если она не сможет объединить левый фланг французских политиков.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на RFI.
"Зная серьезность нашего времени и давая надежду нашей жизни, я решила стать кандидатом в президенты Франции", - сказала 62-летняя Идальго во время митинга сторонников в нормандском городе Руан.
"Сегодня я готова", - добавила Идальго, которая была избрана на второй срок мэром Парижа в июне.
Для успешного выдвижения в президенты страны Идальго нужно будет выиграть внутренние первичные выборы членов Социалистической партии Франции в конце месяца. Уже сейчас она сталкивается с потенциальной конкуренцией со стороны мэра Ле-Мана Стефана Ле Фолла.