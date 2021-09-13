Мэр Парижа решила баллотироваться на пост президента Франции. Опросы показывают, что ей будет трудно одержать победу, если она не сможет объединить левый фланг французских политиков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на RFI .

"Зная серьезность нашего времени и давая надежду нашей жизни, я решила стать кандидатом в президенты Франции", - сказала 62-летняя Идальго во время митинга сторонников в нормандском городе Руан.

"Сегодня я готова", - добавила Идальго, которая была избрана на второй срок мэром Парижа в июне.

Для успешного выдвижения в президенты страны Идальго нужно будет выиграть внутренние первичные выборы членов Социалистической партии Франции в конце месяца. Уже сейчас она сталкивается с потенциальной конкуренцией со стороны мэра Ле-Мана Стефана Ле Фолла.