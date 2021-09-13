Мер Парижа вирішила балотуватися на пост президента Франції
Мер Парижа вирішила балотуватися на пост президента Франції. Опитування показують, що їй буде важко здобути перемогу, якщо вона не зможе об'єднати лівий фланг французьких політиків.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на RFI.
"Знаючи серйозність нашого часу і даючи надію нашому життю, я вирішила стати кандидатом у президенти Франції", - сказала 62-річна Ідальго під час мітингу прихильників у нормандському місті Руан.
"Сьогодні я готова", - додала Ідальго, яка була обрана на другий термін мером Парижа в червні.
Для успішного висунення в президенти країни Ідальго потрібно буде виграти внутрішні первинні вибори членів Соціалістичної партії Франції в кінці місяця. Вже зараз вона стикається з потенційною конкуренцією з боку мера Ле-Мана Стефана Ле Фолла.