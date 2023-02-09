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Мер Парижа, в якому відбудеться Олімпіада-2024, проти участі росіян у змаганнях

Фото: мер Парижа Анн Ідальго (t.me)
Автор: Юлія Бойко

Мер Парижа Анн Ідальго, яка прибула з французькою делегацією до Києва, виступила у столичній мерії і заявила про своє небажання бачити представників Росії на Олімпіаді в Парижі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Києва Віталія Кличка в Telegram.

"Я хочу висловити вам своє переконання та свою волю: поки російські війська продовжуватимуть вас бомбардувати, націлюватися на ваше цивільне населення та вашу інфраструктуру, поки російські солдати окупують вашу територію, я не хочу, щоб російські спортсмени брали участь у спортивних змаганнях. Це моє переконання як мера, як політичного лідера, як переконаної європейки. Я не сумніваюся, що Міжнародний олімпійський комітет зможе підтримати цю позицію", - процитував слова Анн Ідальго Віталій Кличко.

Мер столиці також опублікував фото виступу Анн Ідальго у сесійній залі Київради. І повідомив про чергову партію допомоги від французьких партнерів.

"Мер Парижа Анн Ідальго виступає в сесійній залі Київради. Вона вдруге за час повномасштабної війни відвідує столицю України. Делегація прибула з допомогою - передали нашому місту 10 генераторів", - повідомив Кличко.

Нагадаємо, Міжнародний олімпійський комітет закликав допустити представників РФ та Білорусі до змагань у нейтральному статусі за умови, що вони не були помічені в активній підтримці війни в Україні.

План заходів із недопущення російських і білоруських атлетів до Олімпійських ігор 2024 року в Парижі підготував Національний олімпійський комітет України.

Олімпійський чемпіон з боксу у надважкій категорії, багаторазовий чемпіон світу Володимир Кличко звернувся до президента Міжнародного олімпійського комітету Томаса Баха із закликом не дозволяти росіянам брати участь в Олімпійських іграх.

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