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Мэр Парижа, в котором состоится Олимпиада-2024, против участия россиян в соревнованиях

Фото: мэр Парижа Анн Идальго (t.me)
Автор: Юлия Бойко

Прибывшая с французской делегацией в Киев мэр Парижа Анн Идальго выступила в столичной мэрии и заявила о своем нежелании видеть представителей России на Олимпиаде в Париже.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Киева Виталия Кличко в Telegram.

"Я хочу выразить вам свое убеждение и свою волю: пока российские войска будут продолжать вас бомбить, нацеливаться на ваше гражданское население и вашу инфраструктуру, пока российские солдаты оккупируют вашу территорию, я не хочу, чтобы российские спортсмены принимали участие в спортивных соревнованиях. Это мое убеждение как мэра, как политического лидера, как убежденной европейки. Я не сомневаюсь, что Международный олимпийский комитет сможет поддержать эту позицию", - сказал Анн Идальго Виталий Кличко.

Мэр столицы также опубликовал фото выступления Анн Идальго в сессионном зале Киевсовета. И сообщил об очередной партии помощи от французских партнеров.

"Мэр Парижа Анн Идальго выступает в сессионном зале Киевсовета. Он второй раз за время полномасштабной войны посещает столицу Украины. Делегация прибыла с помощью - передали нашему городу 10 генераторов", - сообщил Кличко.

Напомним, Международный олимпийский комитет призвал допустить представителей РФ и Белоруссии к соревнованиям в нейтральном статусе при условии, что они не были замечены в активной поддержке войны в Украине.

План мер по недопущению российских и белорусских атлетов к Олимпийским играм 2024 года в Париже подготовил Национальный олимпийский комитет Украины.

Олимпийский чемпион по боксу в сверхтяжелой категории, многократный чемпион мира Владимир Кличко обратился к президенту Международного олимпийского комитета Томасу Баху с призывом не разрешать россиянам участвовать в Олимпийских играх.

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