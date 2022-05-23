Мэр оккупированного Херсона назвал количество пропавших без вести горожан

В Херсонской области преимущественно пропадают те, кто служил в АТО, Вооруженных силах Украины, люди с активной проукраинской позицией, корреспонденты. В регионе было около 250 пропавших без вести, при этом 70 из них уже удалось освободить.
Об этом в интервью РБК-Украина рассказал мэр Херсона Игорь Колыхаев.
Мэр Херсона предположил, что пропавшие люди могут поддаваться пыткам.
"Я не общался с теми людьми, которые прошли какие-либо пытки, но люди такое пересказывают", - заявил он.
При этом он добавил, что в городе также нет фильтрационных лагерей.
"Фильтрационные лагеря действуют, когда люди уезжают в сторону Крыма - об этом слышал", - заявил Колыхаев.
По словам мэра Херсона, власти ведут статистику пропавших только после того, как люди обращаются по отношению к своим знакомым или близким.
"По статистике, у нас было более 250 пропавших. Из них 70 были освобождены. Что случилось с остальными, мне трудно сказать. Но стараемся держать связь с теми, кто оставил свои контакты, чтобы узнать, вернулись ли их близкие домой", - добавил он.
Ранее сообщалось, что в Херсоне освободили похищенного ранее сотрудника "Суспільне".
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