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Мэр оккупированного Херсона назвал количество пропавших без вести горожан

Фото: мэр Херсона Игорь Колыхаев (facebook.com/kolykhaev igor)
Автор: Валерия Полищук

В Херсонской области преимущественно пропадают те, кто служил в АТО, Вооруженных силах Украины, люди с активной проукраинской позицией, корреспонденты. В регионе было около 250 пропавших без вести, при этом 70 из них уже удалось освободить.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал мэр Херсона Игорь Колыхаев.

Мэр Херсона предположил, что пропавшие люди могут поддаваться пыткам.

"Я не общался с теми людьми, которые прошли какие-либо пытки, но люди такое пересказывают", - заявил он.

При этом он добавил, что в городе также нет фильтрационных лагерей.

"Фильтрационные лагеря действуют, когда люди уезжают в сторону Крыма - об этом слышал", - заявил Колыхаев.

По словам мэра Херсона, власти ведут статистику пропавших только после того, как люди обращаются по отношению к своим знакомым или близким.

"По статистике, у нас было более 250 пропавших. Из них 70 были освобождены. Что случилось с остальными, мне трудно сказать. Но стараемся держать связь с теми, кто оставил свои контакты, чтобы узнать, вернулись ли их близкие домой", - добавил он.

Ранее сообщалось, что в Херсоне освободили похищенного ранее сотрудника "Суспільне".

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