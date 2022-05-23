RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Мер окупованого Херсона назвав кількість зниклих безвісти городян

Фото: мер Херсона Ігор Колихаєв (facebook.com/kolykhaev igor)
Автор: Валерія Поліщук

У Херсонській області переважно пропадають ті, хто служив в АТО, Збройних силах України, люди з активною проукраїнською позицією, кореспонденти. У регіоні було близько 250 зниклих безвісти, при цьому 70 з них вже вдалося звільнити.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів мер Херсона Ігор Колихаєв.

Мер Херсона припустив, що зниклі люди можуть піддаватися тортурам.

"Я не спілкувався з тими людьми, які пройшли будь-які тортури, але люди таке переказують", - заявив він.

При цьому він додав, що в місті також немає фільтраційних таборів.

"Фільтраційні табори діють, коли люди їдуть у бік Криму - про це чув", - заявив Колихаєв.

За словами мера Херсона, влада веде статистику зниклих тільки після того, як люди звертаються щодо своїх знайомих або близьких.

"За статистикою, у нас було понад 250 зниклих. З них 70 були звільнені. Що сталося з іншими, мені важко сказати. Але намагаємося тримати зв'язок з тими, хто залишив свої контакти, щоб дізнатися, чи повернулися їхні близькі додому", - додав він.

Раніше повідомлялося, що у Херсоні звільнили викраденого раніше співробітника"Суспільне".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ХерсонВійна в УкраїніВійна Росії проти України