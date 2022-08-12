Мэр оккупированного Энергодара рассказал, возможна ли эвакуация из города

"Эвакуироваться удается, это сложно. Оккупанты не пропускают много машин и автобусов. Приходится стоять в очередях сутками. Есть случай, что авто стояло неделю. Есть случаи, когда люди выезжают из-за состояния здоровья и не выживали в этих очередях. Там более 30 градусов температура, тени нет, не всякое сердце может выдержать такие условия", - говорит Орлов.

По его словам, были и случаи, когда даже рожали в этих очередях, то есть оккупанты даже не выпускали людей в больницы.

"Но возможность выехать есть и возможность доставки гуманитарной помощи - также", - отметил Орлов.

При этом на вопрос журналиста, возможно ли назвать число жителей, которые уже покинули город, он ответил, что эту цифру назвать сложно.

"По косвенным подсчетам можем говорить, что примерно половина жителей уже уехала", - добавил мэр Энергодара.

Напомним, что на фоне ядерного шантажа россиян на Запорожской АЭС, которая расположена в Энергодаре, в Запорожской области решили обновить планы эвакуации и реагирования в случае чрезвычайного положения на станции.

Добавим, как рассказал начальник Запорожской ОВА Александр Старух, в случае катастрофы на ЗАЭС эвакуации подлежат 275 тысяч человек из 50-километровой зоны.

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