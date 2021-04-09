Мэр Одессы пригрозил отключением воды и света заведениям-нарушителям
Мэр Одессы Геннадий Труханов заявил, что в городе будуть отключать свет и воду заведениям, которые нарушают карантин. В городе ухудшается ситуация с коронавирусом.
Об этом Труханов рассказал во время брифинга по итогам выездного заседания Комитета ВР Украины по вопросам здоровья нации, сообщает портал "048".
Мэр города не доволен тем, что полиция, вместо того, чтобы ловить преступников, вынуждена заниматься проверкой заведений.
"А если есть развлекательные заведения, которые не понимают - нужно отключить им электроснабжение, водоснабжение и водоотведение. Может тогда кто-то поймет всю серьезность", - заявил он.
Отметим, Одесса находятся в "красной" зоне карантина. В этой зоне запрещена работа кафе, ресторанов, ТРЦ.
Напомним, суд в Днепре отменил ограничение льгот на проезд во время карантина.
Ранее в Министерстве здравоохранения заявили, что в Черновицкой, Закарпатской и Ивано-Франковской областях улучшается ситуация с COVID. Эти регионы могут выйти из "красной зоны", где действуют максимальные карантинные ограничения.