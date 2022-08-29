Мэр Николаева показал наполнение российской ракеты, попавшей в парк

Российская ракета, которая ударила по парку в центре Николаева 29 августа, была наполнена железом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Александра Сенкевича .

"Вот таким железом была наполнена ракета, которая сегодня попала в парк в центре города. К счастью, рядом не было людей, поэтому здесь обошлось без жертв", - написал он и добавил фото.

Сенкевич отметил, что всего в результате массированного обстрела города ранения получили 24 человека, два человека погибли.