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Мэр Николаева показал наполнение российской ракеты, попавшей в парк

Фото: последствия обстрела Николаева (t.me/dsns_telegram)
Автор: Елизавета Драбкина

Российская ракета, которая ударила по парку в центре Николаева 29 августа, была наполнена железом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Александра Сенкевича.

"Вот таким железом была наполнена ракета, которая сегодня попала в парк в центре города. К счастью, рядом не было людей, поэтому здесь обошлось без жертв", - написал он и добавил фото.

Сенкевич отметил, что всего в результате массированного обстрела города ранения получили 24 человека, два человека погибли.

Напомним, сегодня оккупанты обстреляли Николаев. В частности, россияне попали в жилые дома и учебные заведения.

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Николаев