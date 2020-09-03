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Мэр Николаева направил письмо в поддержку законопроекта об урегулировании газовых долгов

Автор: РБК-Украина

Мэр Николаева Александр Сенкевич 28 августа подписал письмо в поддержку законопроекта 3800-1, которым предусмотрено обеспечение финансовой стабильности на рынке природного газа. Письмо направлено президенту Украины, премьер-министру, председателю Верховной Рады и народным депутатам с просьбой поддержать проект и рассмотреть на ближайшей сессии правительства.

Власти Николаева отмечают, что в городе складывается тяжелая ситуация с подготовкой к отопительному сезону. Коммунальные предприятия, которые вырабатывают тепло, в затруднительном финансовом положении из-за долгов за газ и начисленные штрафные санкции на них. В то же время тарифы на тепло, и уплата потребителей за полученные услуги не позволяют рассчитаться за газ.

По мнению Сенкевича, решению вопроса долгов за газ и улучшению финансового состояния предприятий ТКЭ способствует законопроект 3800-1, разработанный народными депутатами из разных фракций.

"От принятия этого закона зависит финансовое оздоровление отрасли путем списания долгов - особенно что касается теплоснабжающих предприятий - не только на Николаевщине, а по всей Украине. И это, в свою очередь, будет способствовать полноценной и качественной подготовке регионов к новому отопительному сезону", - говорится в письме.

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