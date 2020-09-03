ru
ua

News
+
-

Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Мер Миколаєва направив лист у підтримку законопроекта про врегулювання газових боргів

Автор: РБК-Україна

Мер Миколаєва Олександр Сенкевич 28 серпня підписав лист в підтримку законопроєкту 3800-1, яким передбачено забезпечення фінансової стабільності на ринку природного газу. Лист направлено до президенту України, прем’єр-міністра, голові Верховної Ради та народним депутатам із проханням підтримати проект і розглянути на найближчій сесії уряду.

Влада Миколаєва зазначає, що в місті складається важка ситуація із підготовкою до опалювального сезону. Комунальні підприємства, що виробляють тепло, в скрутному фінансовому стані через борги за газ та нараховані штрафні санкції на них. В той же час тарифи на тепло, та сплата споживачів за отримані послуги не дозволяють розрахуватись за газ.

На думку Сенкевича, вирішенню питання боргів за газ та покращенню фінансового стану підприємств ТКЕ сприяє законопроект 3800-1, розроблений народними депутатами із різних фракцій.

"Від прийняття цього закону залежить фінансове оздоровлення галузі шляхом списання боргів - особливо що стосується теплопостачальних підприємств - не лише на Миколаївщині, а по всій Україні. І це, в свою чергу, сприятиме повноцінній та якісній підготовці регіонів до нового опалювального сезону", - йдеться в листі.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Миколаївгаз