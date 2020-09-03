Мер Миколаєва направив лист у підтримку законопроекта про врегулювання газових боргів

Мер Миколаєва Олександр Сенкевич 28 серпня підписав лист в підтримку законопроєкту 3800-1, яким передбачено забезпечення фінансової стабільності на ринку природного газу. Лист направлено до президенту України, прем’єр-міністра, голові Верховної Ради та народним депутатам із проханням підтримати проект і розглянути на найближчій сесії уряду.

Влада Миколаєва зазначає, що в місті складається важка ситуація із підготовкою до опалювального сезону. Комунальні підприємства, що виробляють тепло, в скрутному фінансовому стані через борги за газ та нараховані штрафні санкції на них. В той же час тарифи на тепло, та сплата споживачів за отримані послуги не дозволяють розрахуватись за газ.

На думку Сенкевича, вирішенню питання боргів за газ та покращенню фінансового стану підприємств ТКЕ сприяє законопроект 3800-1, розроблений народними депутатами із різних фракцій.

"Від прийняття цього закону залежить фінансове оздоровлення галузі шляхом списання боргів - особливо що стосується теплопостачальних підприємств - не лише на Миколаївщині, а по всій Україні. І це, в свою чергу, сприятиме повноцінній та якісній підготовці регіонів до нового опалювального сезону", - йдеться в листі.