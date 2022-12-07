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Мер Москви заявив, що Росія "по суті" веде війну. Але не проти України

Фото: мер Москви Сергій Собянін (росЗМІ)
Автор: Тетяна Степанова

Мер Москви Сергій Собянін заявив, що під час "спеціальної військової операції" в Україні Росія протистоїть всьому блоку НАТО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.

"Проводиться спеціальна військова операція в Україні, по суті, там іде війна, чого вже там приховувати. Але ж ми воюємо не з Україною, за нею вся НАТО з усіма своїми технологіями, інформацією, спеціальними озброєннями, спеціальними технологіями", - сказав Собянін.

Окрім того, він назвав мобілізацію вимушеним заходом в умовах протистояння з блоком НАТО, відмова від якого призвела б до набагато гірших наслідків.

"Ситуація з мобілізацією була непроста з психологічної та політичної точки зору. ЇЇ не було з часів Великої Вітчизняної війни, багато політиків вирішили поповнити свій політичний капітал на цьому, лили крокодилячі сльози, розгорнули правозахисну діяльність. Але при цьому треба було розуміти, що це ж вимушений захід - президент не просто так його вжив. Проти нас обрушилася вся машина натовського блоку, і їй потрібно було протистояти", - додав Собянін.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що російський диктатор Володимир Путін вкотре вдався до вигадування нових історій щодо України. Цього разу розповів про причини початку війни у 2014 році та заявив про "непричетність" Росії.

Також раніше ми писали, що Росія знову погрожує застосуванням проти України ядерної зброї у нібито захисті своїх інтересів.

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МоскваВійна Росії проти України