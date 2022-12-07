Мер Москви заявив, що Росія "по суті" веде війну. Але не проти України

"Проводиться спеціальна військова операція в Україні, по суті, там іде війна, чого вже там приховувати. Але ж ми воюємо не з Україною, за нею вся НАТО з усіма своїми технологіями, інформацією, спеціальними озброєннями, спеціальними технологіями", - сказав Собянін.

Окрім того, він назвав мобілізацію вимушеним заходом в умовах протистояння з блоком НАТО, відмова від якого призвела б до набагато гірших наслідків.

"Ситуація з мобілізацією була непроста з психологічної та політичної точки зору. ЇЇ не було з часів Великої Вітчизняної війни, багато політиків вирішили поповнити свій політичний капітал на цьому, лили крокодилячі сльози, розгорнули правозахисну діяльність. Але при цьому треба було розуміти, що це ж вимушений захід - президент не просто так його вжив. Проти нас обрушилася вся машина натовського блоку, і їй потрібно було протистояти", - додав Собянін.