Мэр Москвы заявил, что Россия "по сути" ведет войну. Но не против Украины

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что во время "специальной военной операции" в Украине Россия противостоит всему блоку НАТО.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на РосСМИ.
"Проводится специальная военная операция в Украине, по сути, там идет война, чего уж там скрывать. Но ведь мы воюем не с Украиной, за ней вся НАТО со всеми своими технологиями, информацией, специальными вооружениями, специальными технологиями", - сказал Собянин.
Кроме того, он назвал мобилизацию вынужденной мерой в условиях противостояния с блоком НАТО, отказ от которого привел бы к гораздо худшим последствиям.
"Ситуация с мобилизацией была непростой с психологической и политической точки зрения. Ее не было со времен Великой Отечественной войны, многие политики решили пополнить свой политический капитал на этом, лили крокодиловые слезы, развернули правозащитную деятельность. Но при этом надо было понимать, что это же вынужденная мера - президент не просто так ее принял. Против нас обрушилась вся машина натовского блока, и ей нужно было противостоять", - добавил Собянин.
Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что российский диктатор Владимир Путин в очередной раз прибег к сочинению новых историй по Украине. В этот раз рассказал о причинах начала войны в 2014 году и заявил о "непричастности" России.
Также ранее мы писали, что Россия снова угрожает применением против Украины ядерного оружия в якобы защите своих интересов.
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