Мер Миколаєва пояснив, що потрібно для відновлення водопостачання у місті

За його словами, лише після деокупації та розмінування всієї території, на якій проходить водопровід, комунальники зможуть розпочати ремонтні роботи.

"Окрім труби ще є насосна станція водозабору. Вона розташована безпосередньо біля Херсона. Проблема в тому, що ми не знаємо, що там буде, в якому вона стані. Адже подібну станцію в Снігурівці розікрали - там вкрали насоси, обладнання тощо. д.", - розповів міський голова.

Сєнкевич також додав, що станом на 10 листопада до будинків мешканців Миколаєва подається технічна вода з річки Південний Буг. Для потреб городян щодня з річки забирають близько ста тисяч кубічних метрів води.

"Вода з крана солона на смак через те, що на гирлі річки встановлені гідроелектростанції та інші споруди. Через це вода в річці застоюється, а її у свою чергу підпирає вода з моря", - зазначив мер.