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Мэр Николаева объяснил, что нужно для восстановления водоснабжения в городе

Фото: Александр Сенкевич, мэр Николаева (mkrada.gov.ua)
Автор: Иван Носальский

Для восстановления подачи воды в Николаев из Днепра необходимо починить все порывы на водопроводе. Для этого все еще нужно деоккупировать отдельные территории.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление мэра Николаева Александра Сенкевича.

По его словам, только после деоккупации и разминирования всей территории, на которой проходит водопровод, коммунальщики смогут начать ремонтные работы.

"Помимо трубы еще есть насосная станция водозабора. Она расположена непосредственно возле Херсона. Проблема в том, что мы не знаем, что там будет, в каком она состоянии. Ведь подобную станцию ​​в Снегиревке разворовали - там украли насосы, оборудование и т.д.", - рассказал городской глава.

Сенкевич также добавил, что по состоянию на 10 ноября в дома жителей Николаева подается техническая вода из реки Южный Буг. Для нужд горожан каждый день из реки забирают около ста тысяч кубических метров воды.

"Вода из крана соленая по вкусу из-за того, что по устью реки установлены гидроэлектростанции и другие сооружения. Из-за этого вода в реке застаивается, а ее в свою очередь подпирает вода с моря", - отметил мэр.

Напомним, ранее народный депутат Игорь Копытин заявлял, что магистральный водопровод, который снабжал Николаев водой, взят под контроль украинских военных. Скоро в городе будет возобновлено водоснабжение.

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НиколаевВодоснабжениеАлександр Сенкевич