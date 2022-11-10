ua ru
Чт, 10 листопада News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Скоро в Миколаїв повернеться вода. ЗСУ взяли під контроль магістральний трубопровід

Новость на русском →
Миколаїв, Четвер 10 листопада 2022 16:34
Скоро в Миколаїв повернеться вода. ЗСУ взяли під контроль магістральний трубопровід Фото: водопостачання у Миколаєві скоро відновлять (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Константин Широкун

Магістральний водогін, який постачав Миколаїв водою, взято під контроль українських військових. Незабаром у місті буде відновлено водопостачання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram народного депутата України Ігоря Копитіна.

"Миколаїв… Є дуже хороша новина про воду. Киселівка, так-так, та сама водопровід — під контролем України. Тож скоро до міста повернеться вода! Спасибі ЗСУ!", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні, 10 листопада, стало відомо, що ЗСУ повідомили про взяття під контроль Киселівки, що за 15 км від Херсона. Як пояснив раніше РБК-Українавійськовий експерт Владислав Селезньов, Кисельовка є важливим населеним пунктом для ЗСУ.

Крім того, раніше повідомлялося, що сьогодні українські бійці повідомили про деокупацію села Брускінське у Херсонській області.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Миколаїв Водопостачання
NEWS
Далекобійні ракети в Україні? Байден зробив заяву про HIMARS
Далекобійні ракети в Україні? Байден зробив заяву про HIMARS
DAILY
Перезавантаження Конгресу. Як пройшли вибори в США і чого чекати Україні від партії Трампа
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Перезавантаження Конгресу. Як пройшли вибори в США і чого чекати Україні від партії Трампа