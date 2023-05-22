Мер Мелітополя розповів, як росіяни вербують чоловіків в окупації воювати проти України

Окупанти в Запорізькій області намагаються завербувати чоловіків до свого війська та відправити на війну проти України. Для цього використовують різні методи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Мелітопольського міського голови Івана Федорова.
Терор
Загарбники намагаються заарештувати якомога більше чоловіків. Затриманих відправляють до польових таборів, де завезені злочинці з Росії чинять тиск на полонених українців, схиляючи їх до служби в окупаційній армії.
Оголошення в Інтернеті
Росіяни розмістили об’яви про вакансію "охоронця". За словами Федорова, охороняти потрібно "державні кордони". Досвід не обов’язковий, головне мати статус ветерана бойових дій. Обіцяють повний соцпакет і збереження місця роботи на 2 роки.
Поклик "совісті"
"Створили казачий батальйон "Днепр" і запрошують запорізьких "казаков" захистити свій "курень" та на ділі довести який ти "казак", - сказав мер міста.
Більша частина регіону перебуває під контролем російських військ, вони намагаються облаштувати його оборону.
Нещодавно окупаційний "глава" регіону Євген Балицький оголосив про так звану "евакуацію" з прифронтових міст. Йдеться про Василівку, Пологи, Енергодар та ще низку сіл і міст.
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