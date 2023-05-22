Мер Мелітополя розповів, як росіяни вербують чоловіків в окупації воювати проти України

Терор

Загарбники намагаються заарештувати якомога більше чоловіків. Затриманих відправляють до польових таборів, де завезені злочинці з Росії чинять тиск на полонених українців, схиляючи їх до служби в окупаційній армії.

Оголошення в Інтернеті

Росіяни розмістили об’яви про вакансію "охоронця". За словами Федорова, охороняти потрібно "державні кордони". Досвід не обов’язковий, головне мати статус ветерана бойових дій. Обіцяють повний соцпакет і збереження місця роботи на 2 роки.

Поклик "совісті"

"Створили казачий батальйон "Днепр" і запрошують запорізьких "казаков" захистити свій "курень" та на ділі довести який ти "казак", - сказав мер міста.

Ситуація на окупованій частині Запорізької області

Більша частина регіону перебуває під контролем російських військ, вони намагаються облаштувати його оборону.

Нещодавно окупаційний "глава" регіону Євген Балицький оголосив про так звану "евакуацію" з прифронтових міст. Йдеться про Василівку, Пологи, Енергодар та ще низку сіл і міст.