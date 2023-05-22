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Мэр Мелитополя рассказал, как россияне вербуют мужчин в оккупации воевать против Украины

Фото: Мелитопольский городской голова Иван Федоров (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Оккупанты в Запорожской области пытаются завербовать мужчин в свою армию и отправить на войну против Украины. Для этого используют различные методы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Мелитопольского городского головы Ивана Федорова.

Террор

Захватчики пытаются арестовать как можно больше мужчин. Задержанных отправляют в полевые лагеря, где завезенные преступники из России оказывают давление на пленных украинцев, склоняя их к службе в оккупационной армии.

Объявления в Интернете

Россияне разместили объявления о вакансии "охранника". По словам Федорова, охранять нужно "государственные границы". Опыт не обязателен, главное иметь статус ветерана боевых действий. Обещают полный соцпакет и сохранение места работы на 2 года.

Зов "совести"

"Создали казачий батальон "Днепр" и приглашают запорожских "казаков" защитить свой "курень" и на деле доказать какой ты "казак", - сказал мэр города.

Ситуация на оккупированной части Запорожской области

Большая часть региона находится под контролем российских войск, они пытаются обустроить его оборону.

Недавно оккупационный "глава" региона Евгений Балицкий объявил о так называемой "эвакуации" из прифронтовых городов. Речь идет о Васильевке, Пологах, Энергодаре и еще ряде сел и городов.

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