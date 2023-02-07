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Мер Мелітополя пояснив, як окупанти спровокували підвищення цін на продукти та ліки

Фото: Мелітопольський міський голова Іван Федоров (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Росіяни у Запорізькій області продовжують заганяти людей похилого віку за межу бідності та підвищують ціни на продукти і ліки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Мелітопольського міського голови Івана Федорова.

За його словами, окупанти відібрали майже всі можливості користуватися виплатами від України. Вони закрили всі українські банки та заборонили гривню.

"Щоб хоч якось втримати людей, кидають їм кістки: замість пенсій видають по 10 тисяч рублів "пенсійних виплат", проте інколи з затримкою на місяці. При цьому спровокували підвищення цін на продукти та ліки в декілька разів", - йдеться у заяві.

Федоров пояснив, що росіяни завозять на окуповані території свіжонадруковані рублі. Мер Мелітополя допускає, що беруть їх не з бюджету РФ, а з підвальних станків.

"Тим самим вони провокують чергове підвищення цін", - додав Федоров.

Нагадаємо, що у тимчасово окупованому Токмаку Запорізької області росіяни відбирають квартири та будинки у місцевих мешканців. Туди заселяють колаборантів.

Російська влада звозить на тимчасово окуповані території Запорізької області гастарбайтерів. Вони влаштовують п'яні бійки та грабують.

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