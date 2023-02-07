Мэр Мелитополя объяснил, как оккупанты спровоцировали повышение цен на продукты и лекарства

По его словам, оккупанты отобрали почти все возможности пользоваться выплатами от Украины. Они закрыли все украинские банки и запретили гривну.

"Чтобы хоть как-то удержать людей, бросают им кости: вместо пенсий выдают по 10 тысяч рублей "пенсионных выплат", но иногда с задержкой на месяцы. При этом спровоцировали повышение цен на продукты и лекарства в несколько раз", - говорится в заявлении.

Федоров объяснил, что россияне завозят на оккупированные территории свеженапечатанные рубли. Мэр Мелитополя допускает, что берут их не из бюджета РФ, а из подвальных станков.

"Тем самым они провоцируют очередное повышение цен", - добавил Федоров.