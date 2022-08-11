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Мэр Мелитополя попросил Красный Крест срочно организовать "зеленый коридор"

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Мелитополь, Четверг 11 августа 2022 17:53
Мэр Мелитополя попросил Красный Крест срочно организовать "зеленый коридор" Фото: Иван Федоров, мэр Мелитополя (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Городской глава Мелитополя Иван Федоров обратился к Красному Кресту с просьбой срочно организовать гуманитарный коридор в город. Он необходим для доставки противорадиационных препаратов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра в Telegram.

Федоров подчеркнул, что за средства городского бюджета власти Мелитополя готовы закупить и передать жителям города йодид калия - медпрепарат, который необходим для защиты от накопления радиоактивного йода в щитовидной железе человека. Но доставить его туда нет возможности, поскольку оккупанты уже четвертый месяц отказываются организовать "зеленый коридор".

"Именно поэтому обратился в Международный комитет Красного Креста со срочной просьбой помочь организовать "зеленый коридор" и поставить жителям временно оккупированных территорий медпрепарат, который может спасти жизнь", - отметил мэр.

Стоит заметить, что противорадиационные препараты в город хотят доставить на фоне постоянных обстрелов россиянами Запорожской АЭС.

Обращение мэра Мелитополя к Красному Кресту (t.me/ivan_fedorov_melitopol)

Напомним, сегодня, 11 августа, стало известно, что россияне в очередной раз обстреляли территорию ЗАЭС.

Также мы писали, что генсек ООН Антониу Гутерриш призвал демилитаризировать периметр вокруг ЗАЭС.

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Запорожская АЭС Мелитополь Запорожская область радиационная опасность
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