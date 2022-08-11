Мэр Мелитополя попросил Красный Крест срочно организовать "зеленый коридор"

Городской глава Мелитополя Иван Федоров обратился к Красному Кресту с просьбой срочно организовать гуманитарный коридор в город. Он необходим для доставки противорадиационных препаратов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра в Telegram .

Федоров подчеркнул, что за средства городского бюджета власти Мелитополя готовы закупить и передать жителям города йодид калия - медпрепарат, который необходим для защиты от накопления радиоактивного йода в щитовидной железе человека. Но доставить его туда нет возможности, поскольку оккупанты уже четвертый месяц отказываются организовать "зеленый коридор".

"Именно поэтому обратился в Международный комитет Красного Креста со срочной просьбой помочь организовать "зеленый коридор" и поставить жителям временно оккупированных территорий медпрепарат, который может спасти жизнь", - отметил мэр.

Стоит заметить, что противорадиационные препараты в город хотят доставить на фоне постоянных обстрелов россиянами Запорожской АЭС.

Обращение мэра Мелитополя к Красному Кресту (t.me/ivan_fedorov_melitopol)