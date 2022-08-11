Мер Мелітополя попросив Червоний Хрест терміново організувати "зелений коридор"
Міський голова Мелітополя Іван Федоров звернувся до Червоного Хреста з проханням терміново організувати гуманітарний коридор в місто. Він необхідний для доставки протирадіаційних препаратів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера в Telegram.
Федоров підкреслив, що за кошти міського бюджету влада Мелітополя готова закупити і передати жителям міста йодид калію - медпрепарат, який необхідний для захисту від накопичення радіоактивного йоду в щитовидній залозі людини. Але доставити його туди немає можливості, оскільки окупанти вже четвертий місяць відмовляються організувати "зелений коридор".
"Саме тому звернувся до Міжнародного Комітету Червоного Хреста з терміновим проханням допомогти організувати "зелений коридор" і поставити жителям тимчасово окупованих територій медпрепарат, який може врятувати життя", - зазначив мер.
Варто зауважити, що протирадіаційні препарати в місто хочуть доставити на тлі постійних обстрілів росіянами Запорізької АЕС.
Звернення мера Мелітополя до Червоного Хреста (t.me/ivan_fedorov_melitopol)
Нагадаємо, сьогодні, 11 серпня, стало відомо, що росіяни в черговий раз обстріляли територію ЗАЕС.
Також ми писали, що генсек ООН Антоніу Гутерріш закликав демілітаризувати периметр навколо ЗАЕС.
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