ua ru
Чт, 11 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Мер Мелітополя попросив Червоний Хрест терміново організувати "зелений коридор"

Новость на русском →
Мелітополь, Четвер 11 серпня 2022 17:53
Мер Мелітополя попросив Червоний Хрест терміново організувати "зелений коридор" Фото: Іван Федоров, мер Мелітополя (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Міський голова Мелітополя Іван Федоров звернувся до Червоного Хреста з проханням терміново організувати гуманітарний коридор в місто. Він необхідний для доставки протирадіаційних препаратів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера в Telegram.

Федоров підкреслив, що за кошти міського бюджету влада Мелітополя готова закупити і передати жителям міста йодид калію - медпрепарат, який необхідний для захисту від накопичення радіоактивного йоду в щитовидній залозі людини. Але доставити його туди немає можливості, оскільки окупанти вже четвертий місяць відмовляються організувати "зелений коридор".

"Саме тому звернувся до Міжнародного Комітету Червоного Хреста з терміновим проханням допомогти організувати "зелений коридор" і поставити жителям тимчасово окупованих територій медпрепарат, який може врятувати життя", - зазначив мер.

Варто зауважити, що протирадіаційні препарати в місто хочуть доставити на тлі постійних обстрілів росіянами Запорізької АЕС.

Звернення мера Мелітополя до Червоного Хреста (t.me/ivan_fedorov_melitopol)

Нагадаємо, сьогодні, 11 серпня, стало відомо, що росіяни в черговий раз обстріляли територію ЗАЕС.

Також ми писали, що генсек ООН Антоніу Гутерріш закликав демілітаризувати периметр навколо ЗАЕС.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Запорожская АЭС Мелітополь Запорожская область радиационная опасность
NEWS
McDonald’s відновлює роботу в Україні
McDonald’s відновлює роботу в Україні
DAILY
Чому суди відпускають колаборантів під заставу і що з цим робити
Юлія Акімовакоресподент Чому суди відпускають колаборантів під заставу і що з цим робити