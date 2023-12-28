Мер Мелітополя показав відео знищення українськими військовими російського дрона

Сили оборони України виявили ворожий безпілотник. Процес його знищення вдалося зафіксувати на відео.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мелітопольського міського голову Івана Федорова .

"Мінус ворожий БПЛА", - йдеться в повідомленні.

За його словами, саме так виглядає робота батальйонів зі знищення ворожих безпілотників.

"Завдяки сучасному оснащенню військові можуть швидко реагувати на повітряні загрози та знищувати "Шахеди" ще на підльотах до своїх цілей", - додав Федоров.

Сили оборони України знищують росіян

Сили оборони України протягом доби ліквідували ще 920 російських окупантів, таким чином, загальні втрати військ РФ в Україні з початку широкомасштабного вторгнення в особовому складі досягли близько 356 670 солдатів.

Українські військові відбили понад 30 атак окупантів у районі Авдіївки за добу на Таврійському напрямку. Крім того, на цій ділянці фронту ліквідовано майже 500 російських солдатів - більше половини загальних втрат РФ за добу.

Також російські окупанти спробували штурмувати Синьківку Куп’янського району. Проте військові Збройних сил відбили штурм та ліквідували три десятки росіян.